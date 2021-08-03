美國於2日達成70%人口接種1劑疫苗的目標。

美國總統拜登終於在昨（2）日實現讓70%成人至少接種1劑新冠疫苗的目標，美國人近期似乎被Delta病毒傳播的能力嚇到，過去7天平均新增接種人數也創下近一個月來新高。不過美聯社評論，隨著Delta變種病毒流竄，這個目標根本「不夠」。

綜合美國政治新聞網站Politico、英國《衛報》（The Guardian）報導，白宮COVID-19數據主任夏帕（Cyrus Shahpar）昨日在推特宣布美國達成70%成人至少接種1劑疫苗的目標。

不過拜登上任後設定的這項目標比原先預定的7月4日還要晚了一個月，同時另一項預計在7月4日前讓1.65億美國成人完整接種疫苗的目標也尚未達成，目前距離目標還差了850萬人。

Milestone Monday just in: Today we hit 70% of adults w/ at least one dose! +468K doses reported administered incl. 320K newly vaccinated (vs. 257K last Monday). 7-day average of newly vaccinated highest since July 4. Let's continue working to get more eligible vaccinated! 🇺🇸 — Cyrus Shahpar (@cyrusshahpar46) August 2 2021

美聯社評論，70%的目標是美國政府粗估達成群體免疫的最低標準，不過隨著更具傳染性的Delta變種病毒流竄，這個目標已經「不夠了」。報導指出，設定全國接種率目標或許能夠有效提升民眾施打意願，不過70%成人接種1劑的目標永遠不足以避免未接種族群中病例激增的狀況，拜登先前也坦承，這個目標只是第一步。美聯社指出，比起全國平均疫苗接種率，提高社區疫苗接種率的程度才能有效減緩疫情上升。

不過美國疫情再度升溫，似乎讓不少美國人感到擔憂了，夏帕昨日也宣布，過去7天平均新增32萬人接種第1劑疫苗，是自7月4日以來新高。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）昨日公布的數據也顯示，疫苗接種需求已較前一周上升28%，平均每日接種人數已超過67.3萬人，49.7%人口已完整接種疫苗。

疫苗覆蓋率雖然達標，美國新冠病例數卻也持續上升，過去一個月平均每日新增病例數成長了6倍，來到8萬例，是2月中旬以來新高，新冠死亡數也從過去2周的259人升至360人，不過仍較疫情高峰時期的每日新增25萬人確診、3400人死亡來得低。

美國這波Delta疫情中以佛州情況最為嚴峻，短短27天住院數就從2000人激增至1萬人，當中96%患者未接種疫苗，年紀多數介於20至30歲。

美國各州的疫苗接種率也相差甚遠，東北部的佛蒙特州已有將近78%成人完整接種疫苗，南部的阿拉巴馬州則只有43%。