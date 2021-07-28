全國中小學教職員預計開學前2周完成疫苗施打，但中央流行疫情指揮中心昨日發函各縣市衛生局，因應下批AZ疫苗8月3日後配發，要求暫緩國高中教師疫苗施打，對此，台南市衛生局指出，未收到公文，台南從26日開始接種，仍會持續進行。教育局表示，全市公私立國高中職校教職員工造冊施打人數1萬415名，7月26日至8月1日接種，目前約600人完成施打，31日成大醫院將有6000人接種、8月1日永康奇美醫院3000人，屆時將全數接種完畢。

中央流行疫情指揮中心基於穩定疫苗供應，將疫苗控留給預約平台下期使用，故在下批疫苗配撥前，現有疫苗即起優先提供給已接種第1劑且間隔10至12周需接種第2劑者、已完成預約之民眾接種，因此，國高中教師建議在下批疫苗配撥前，暫緩提供接種服務。

台南市衛生局表示，台南國高中老師已從26日開始接種，不受影響，仍會繼續接種。台南市教育局指出，台南市幼教及國小教職員工均已全部完成接種，公私立國高中職校教育人員人數1萬415名，7月26日起安排到部立台南醫院、柳營奇美醫院、永康奇美醫院及成大醫院進行施打。