國民黨主席江啟臣昨日拿出外交部公文，質疑執政黨想拿高端疫苗推銷給友邦是在幫高端解套。民進黨立院黨團書記長羅致政今日於線上記者會表示，將要求外交部嚴查嚴辦為何會機密公文外流到在野黨魁手上。

羅致政指出，昨天江啟臣在國民黨中央黨部拿出外交部公文，質疑政府要推銷國產疫苗給邦交國，這代表行政部門可能有人洩密，背後是嚴重的國安問題，要求國民黨對邦交的危害負起責任，外交部也要徹查洩密事件。

羅致政說，此公文內容是正常外交作為，並無任何不法、弊案，只是單純要求駐外使館去向當地國家洽悉有無接受疫苗援贈的行為，沒有任何不對的地方。

羅致政表示，此事可能涉及《國家機密保護法》第32條第1項「洩漏或交付經依本法核定之國家機密者，處1年以上7年以上有期徒刑」。

羅致政說，國民黨掌握此事，卻沒有保護我國外交機密，而洩漏的人，不論是外交部本部或外館的人，恐有涉及刑責問題，對此要求外交部嚴查嚴辦。