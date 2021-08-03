藍批高端EUA先射箭再畫靶 民進黨團：博士論文也不可能百分百沒意見。本報資料照

國民黨立院黨團今記者會批，通過高端疫苗EUA緊急授權是先射箭再畫靶；民進黨立法院黨團今表示，美國面對新的疫苗對抗新的病毒都是有條件通過，就像碩士、博士論文，不可能百分百沒任何意見，不要扭曲會議結論。

民進黨團書記長羅致政指出，公布會議內容顯示，出席21人，有條件通過15人，同意3人和不同意1人，在多數同意情況下過程有18人支持通過高端EUA，國民黨刻意抹黑說既然有條件通過，就表示不通過、沒共識，幾乎所有國家緊急授權都是有條件通過，因為是進行中的疫苗，都在發展中。

他說，這些條件都在衛福部和高端取得合約的重要條件，公開透明，絕對經得起檢驗的過程。

民進黨立委鄭運鵬說，從國民黨到柯文哲對高端的發言，根本是「沒衛生又兼沒讀書」，不願意去參考國際上資訊。

他舉例，美國來說BNT疫苗的緊急授權，2020年12月11日通過、14日就接種、莫德納12月18日通過，21日接種，英國BNT同年12月2日通過、6天後就開始接種、AZ疫苗12月30日通過，1月4日接種。

鄭運鵬指出，台灣7月18日通過審查，到現在還沒接種，還比其他國家慢了幾周，其他國家都是生產跟審查並進，顯示台灣非常嚴格來審查。

他舉例，聯亞執行長日前受邀到國民黨報告時就提到，聯亞認為，台灣的疫情規模還沒有到可以做三期的程度；根據食藥署的統計，三期疫苗的臨床實驗要到10萬人以上，台灣因為疫情還可控制，沒有到這個規模，跟流感不一樣，所以沒有辦法在台灣做三期。

他說，但國民黨還是對三期抓著不放，跑來亂講，甚至是由黨主席江啟臣率律師團跟民代到法院按鈴申告，前衛生署長楊志良、前台北市長郝龍斌等，都做了這件無聊的事情，對防疫團隊來說是很重大的打擊。