行政院今日召開擴大防疫會議，行政院長蘇貞昌表示，台灣在70多天內就將疫情控制住，被外媒稱為第2次奇蹟。國民黨立委李德維聽了憤怒表示，這樣的成果是台灣人民流血流汗付出代價換來的，不是蘇貞昌的防疫奇蹟。

李德維說，歐美國家人民不願配合防疫政策，台灣人則是乖乖守規則，戴口罩、待在家，打疫苗意願也比其他國家都還積極，不遵守防疫守則的人還會被社會批判譴責。而三級警戒期間，很多產業變成「慘業」，店家接連倒閉，疫情能控制下來，是全體台灣人流血流汗的努力。

李德維痛批蘇貞昌，不應該把台灣人的自律跟付出的代價，攬在自己身上當作功勞，要知道5月這波疫情破口就是政府3＋11政策的破口，台灣人付出慘痛代價才把疫情控制下來，蘇不該洋洋得意，而應該感謝台灣人民，蘇這種說法只有兩個字可形容就是「無恥」。

李德維提醒行政團隊，越是自吹自擂，之後摔得就越重，前面已經有過一次教訓了，當台灣過去自滿於Taiwan can help，結果本土疫情爆發，警戒到現在，百業蕭條，政府疫苗還買不到，蔡政府做這麼糟還敢洋洋得意。