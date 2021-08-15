行政院長蘇貞昌將於明日上午9點邀請執政黨立委至行政院討論振興券政策。正國會綠委陳亭妃今日表示，政院已確定會採全民免付1千元直接發放5千元面額振興券。英系綠委江永昌指出，方案大致已有共識。新系綠委郭國文說，應該就是目前外界所知的振興券方案，不會有太大變數，而五倍券應該就叫振興券。

陳亭妃等多位正國會立委，近日呼籲蘇內閣直接發振興券，民眾免付1千元，而8月13日當天，民進黨英系立委蔡易餘等人也透過臉書提出相同主張。

行政院在13日開會討論，會後由行政院發言人羅秉成回應，政院將會評估，讓全民免費領券。據傳蔡總統在13日下午時，與黨內派系人士、官員會晤，成為當中的關鍵。

陳亭妃指出，自己和同黨委員的主張及其它該反映的意見，近日都已傳達，政院也從善如流，相關意見都有採納，明日的會議，會來聽取政院官員的規劃跟做法。

江永昌認為，振興券不會找零，因此200元面額對小吃店等小型商家不好用，會再向政院建議把200元全部換成100元面額，此外，這波疫情對數位經濟的傷害沒有實體經濟大，對此主張數位、紙本振興券應同步發放，避免民眾在消費及感受上有落差。

郭國文表示，近期各界對於振興方案的意見，立委們應該都有向政院反應，該講的基本上都講過了，政院和立委們大致上也已經達成共識，應該就是照目前外界所了解的方案規劃。

至於在野黨認為，免付1千元就可領取振興券的作法，跟馬政府的消費券沒有兩樣，既然如此，五倍券是否要改叫消費券？陳亭妃表示，振興券有加倍、加乘振興經濟的效果，屆時中央政府、地方政府及商家共三重加碼行銷，把效益加大，提升經濟，與馬政府的消費券當然不同。

郭國文表示，應該也不會叫五倍券了，就是稱為振興券。江永昌說，現在是政府幫民眾吸收那1千元，預期其實還是五倍效果，但是否要叫五倍券其實不是很重要，反正民眾都知道來龍去脈。