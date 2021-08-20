政院稱發現金也要印製成本 柯文哲嗆爆：講的人智商檢查一下

行政院稱發現金不見得成本比發振興券低，若央行庫存不足，仍有印鈔成本。台北市長柯文哲20日炮轟，講這種話的人檢查一下智商，振興券是一次用，鈔票除非毀壞才不能用。

柯文哲今主持防疫記者會，面對行政院發言人羅秉成稱發現金不見得成本比發振興券低，若央行庫存不足，仍有印鈔成本，他抨擊，講這種話的人該檢查一下智商，振興券是一次用，鈔票除非毀壞才不能用，是非對錯大家都很清楚，可以辯護但不要找一看就不對的理由。

至於五倍券將推餐飲加碼，讓金額5000變5500，但受限預算，可能有名額限制，各縣市也紛推加碼方案，柯文哲認為，防疫之後，紓困、振興、轉型是3階段有不同目標，畢竟可動用的錢比中央少很多，中央5000元怎麼用，要等中央公布講清楚後，給1個月時間讓地方應變，地方可以先做規畫，但仍要在這基礎上來做，呼籲中央不要今天公布明天馬上開始，好歹給1個月時間想一下怎麼去搭配。