嘉義市長黃敏惠宣布配合中央發放五倍振興券，市府加碼普發嘉義市民每人2000元現金，大家關心何時發？怎麼發？黃敏惠今天表示，要尊重議會，先辦追加減預算送議會審議，具體作法正在研議中，有在籍才有機會。

黃敏惠表示，每位市民普發2000元現金是為了振興經濟，初估約需5.4億元，這是長期以來嘉義市民共同努力開源節流，而有了2019年、2020年兩個年度的剩餘款，不舉債、也不會債留子孫。

黃敏惠強調，實在是這次疫情對嘉義市各行各業的衝擊很大，用長期勤儉持家節省下來的錢花在這個刀口上，是拚經濟、搶商機，希望促使嘉義市產業快速復甦。

大家都關心入籍嘉義市才能領到2000元現金？如何發放？黃敏惠表示，具體作法還在研議中，會多聽各方面的意見，並尊重議會，有在籍才有機會。

嘉義市政府主計處表示，嘉義市2019年及2020年歲入歲出剩餘款約是5.48億元，初步以目前嘉義市26萬多的人口數估算每人可以普發現金2000元，這筆經費正在編列追加減預算，可望於9月中旬送市議會臨時會審議。