台灣新冠肺炎本土疫情7日新增12死，是7月9日以來再創新高。疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，7月13日曾修改程式，由於這幾天單日死亡個案多日為0，工作人員覺得奇怪，重新搜尋發現有些個案沒轉進來，是作業上擷取檔案時擷取不全所致，整理後統一於今日公布。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇表示，陳時中的滾動式校正回歸之術，讓民眾和輿論都炸鍋。

父親節前夕降二級警戒、死亡人數下降、再加上奧運帶來的熱潮，陳思宇今（9日）在臉書發文指出，所有人都以為疫情趨緩時，沒想到陳時中宣佈，原來根本沒有連續+0，因為有11例死亡個案需要「校正回歸」。陳時中為此解釋，因為電腦系統延遲更新問題，導致有11名死亡個案沒有抓出來，因此「校正回歸」。陳思宇痛批，陳時中的滾動式校正回歸之術，讓民眾和輿論都炸鍋！

陳思宇直言，過去疫情爆發大家措手不及，剛開始的混亂導致校正回歸民眾可以接受，但是現在怎可再用此當作卸責的理由？截至8日，因疫情死了809人，有多少家庭正心碎的度過今年的父親節，她奉勸執政黨政府不要只顧選舉，以為荒謬的理由人民都能接受，當人民的憤怒值愈疊愈高，也絕對會讓蔡政府校正回歸耳目一新。

此外，陳思宇稱，衛福部建立的「疫苗預約接種平台」，因為塞爆當機、錯算預約打AZ的人數，被酸的體無完膚，尤其政院一開始公布平台是數位政委唐鳳研發，事實卻是委外建置，相關的預算科目、金額及執行規劃資訊不明，也未公開招標，恐違反一般採購法，到底這個採購標案，是不是有經過採購程序，還是挪用某個地方經費到這地方來？最起碼也應該讓全民知道。