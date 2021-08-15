中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前稱「3+11」不是破口，遭各界砲轟，國民黨台北市議員羅智強怒轟，陳時中說「3+11不是破口」，背後的潛台詞就是衛福部次長石崇良說的「萬華是破口」，而這時候最該為萬華人挺身的萬華立委林昶佐，卻再度躲起來，萬華還有立委嗎？林昶佐既然選擇背叛萬華，必然會被萬華人所唾棄。

指揮中心5月15日公布，「萬華茶藝館群聚疫情確定感染英國變異株，與華航諾富特案主要感染大宗、獅子會群聚案、宜蘭遊藝場完全相同，研判相關案件之間可能有關。」對於放寬3+11，羅智強今（15日）在臉書發文指出，受害最深的就是萬華，但現在陳時中為了替自己、替綠委范雲、桃園市長鄭文燦甩鍋，居然說因為「疫調找不到連結」，所以3+11不是破口。

羅智強怒轟，而身為萬華在地立委的林昶佐，看到萬華被這樣污名化，可以像現在這樣「默認」嗎；難道林昶佐要順著陳時中和石崇良的意，要萬華揹上「疫情破囗」的汙名嗎？疫情期間，林昶佐這位在地立委等於是消失了、睡著了。

為了五倍券議題，羅智強稱，「大綠」還敢聯合起來向行政院長蘇貞昌造反，林昶佐這個「小綠」卻好像民進黨的私生子，話都不敢多說一句。說實在，選一顆西瓜也比選林昶佐好，西瓜至少不會在表決的時候，反對公開3＋11會議紀錄，林昶佐既然選擇背叛萬華，也必然會被萬華人所唾棄。