劉在錫瘋狂吐嘲曹世鎬、池錫辰。（friDay影音提供）

韓綜《第六感2》最新一集Jessi因好友過世缺席錄影，製作單位特別邀請池錫辰、曹世鎬前來跨刀支援，在男女比例終於「陽盛陰衰」的情況下，劉在錫難得露出輕鬆的神情，恢復愛整人的本性，除了介紹來賓時就開玩笑說「我必須把他們當成來賓嗎」，並在曹世鎬向觀眾問好時偷捏他的腰部，還在前往餐廳的路上，故意開副駕駛座坐墊的加熱功能，讓池錫辰氣到不行，隨後更是火力全開頻頻吐槽2人，亦被曹世鎬爆料在錄影前1天有以「找你來上節目」為由，向其邀功索要50萬韓圜（約新台幣1.2萬元），整集節目笑料不斷。

池錫辰不愧是綜藝老手，在抵達第2家店準備品嘗前所未聞的「冷炸醬麵」前，聽到老闆說過往常因公赴大陸出差甚至是外派，便立即機智地用中文說「你叫什麼名字」與老闆對答起來，最後更唱起拿手的光良〈童話〉，再搭配全昭旻也在旁用中文提問「今天天氣怎麼樣」，試圖尋找破綻辨別老闆究竟是真是假，節目尾聲答案揭曉時也順利答對，展現《Running Man》家族的絕佳默契。

反觀曹世鎬不僅發言時頻頻被吐槽，還被劉在錫舊事重提點燃全昭旻積怨已久的怒火。曹世鎬曾在《玩什麼好呢？》中說自己很孤單，劉在錫便表示要把全昭旻介紹給他，卻沒想到曹世鎬非但不接受，還當場說應該把全昭旻介紹給南昶熙，事後全昭旻因此在《RM》被成員們調侃了一番。如今劉在錫再度試探把曹世鎬全昭旻送作堆的可能性，曹世鎬也頻頻示好，全昭旻立刻趁機報仇，完全不給曹世鎬任何一絲機會，出了一口怨氣的同時，也讓2人間的互動看來格外爆笑。

除此之外，吳娜拉過往曾不止一次表現出非常欣賞池錫辰的心意，如今池真的來上節目了也讓她樂不可支，但就在大家一片歡樂的同時，劉在錫竟然對著美珠喊「娜拉啊」，隨後池錫辰更在玩遊戲時意外叫錯美珠的姓氏，讓美珠傻眼到不行。節目每週六上午上架於friDay影音更新。