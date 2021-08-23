根據SEMI(國際半導體產業協會)功率暨化合物半導體晶圓廠展望報告(SEMI Power and Compound Fab Outlook to 2024)指出，全球功率暨化合物半導體晶圓廠設備支出在無線通訊、綠能以及電動車等應用的帶動下，過去幾年呈現快速的擴張，SEMI預估相關投資將在2021年增長約20%至70億美元，創歷史新高，2022年預計將再增長至約85億美元，年複合成長率(2017-2022)高達15%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，隨著5G通訊、電動車、智慧物聯網時代的來臨，射頻(RF)、光電等相關技術、元件及應用需求持續看漲，進一步推升功率電子與化合物半導體的全球市場及投資成長。台灣在以矽為基礎的半導體產業有很好的基礎與能量，在全球的關鍵地位大家有目共睹。因應近年化合物半導體需求席捲全球，SEMI率先串聯台灣廠商，透過全方位的溝通平台，持續推動跨區域資源媒合、進行國際標準建立與政府政策倡議，力推台灣化合物半導體國家隊成形。

SEMI自2017年即關注到化合物半導體的技術趨勢與市場需求，整合產、官、學、研各界資源成立SEMI功率暨化合物半導體委員會，致力於協助台灣的化合物半導體產業鏈自主，全方位推動台灣產業佈局。SEMICON Taiwan 2021國際半導體展，以「Forward as One」為主軸，自9月起，率先由五大關鍵技術線上論壇展開。SEMI將於2021年9月7日至9月9日舉辦功率暨光電半導體週線上論壇，為年度半導體展揭開序幕。