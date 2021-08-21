行政院前發言人丁怡銘因牛肉麵失言風波被控違反《食安法》獲不起訴。檢方指出，丁怡銘當時表示「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」，與皇家傳承所使用美國牛肉的飼養過程相符，並非謠言。對此，立委鄭正鈐怒轟，難道民進黨的黨證真的無敵，連司法都可以讓路嗎？

鄭正鈐昨(20)日在臉書發文表示，如果沒有錯，丁怡銘為何在闖禍後訂100碗牛肉麵致歉，還要蘇貞昌在眾怒難息下親自出馬帶著丁怡銘大陣仗的到店家道歉？

沒想到，檢方竟能如此厚愛丁怡銘；鄭正鈐表示，他們不但否定店家提出未檢出萊劑的證明，還千辛萬苦幫丁怡銘解釋，說他提到「萊克多巴胺的美牛」或「萊劑美牛」等語，是指在飼養過程中，曾經使用添加含有萊克多巴胺的飼料予以餵養的牛。

鄭正鈐指出，若按照檢方的邏輯，店家出示所使用的牛肉未檢出萊劑的證明，不能證明未使用萊牛；而是必須從上游廠商的飼養方式未使用含萊劑飼料，才非萊牛。那麼，現在所有的萊劑未檢出證明都是無效的。因為萊豬進口台灣，蔡政府不應只是檢驗進口的肉品有否萊劑，而是必須證明進口肉品之上游商的飼養方式，有否使用萊劑飼料。

鄭正鈐直言，檢方這樣幫丁怡銘解套，到頭來也只是在打蔡政府和衛福部的臉而已。