民間至今仍認為3＋11是這波疫情的防疫破口，國民黨立委鄭正鈐今天再踢爆，足協近期即將舉辦三場國際賽事，現行入境不分國家皆要隔離檢疫14天，然而足協申請專案讓外國入境球員只需要隔離5天就可下場比賽，體育署也只提醒足協要確認外國球員檢驗陰性。

鄭正鈐質疑，此舉形同降低防疫門檻，恐增加疫情風險，而三場資格賽參賽隊伍分別來自巴林、寮國、越南、緬甸、印尼，皆為外交部紅色警示國家，甚至還有被疾管署列為重點高風險國家，難道要置我國球員與國人之風險於不顧？

鄭正鈐表示，按照現行規定，只有持有居留證之外國人或是本國人才能入境隔離14天，而這85名外國球員都是專案申請，令人不禁要問專案降低隔離門檻的原因？是否又有人施壓？是否會保留會議紀錄？我當然不希望疫情再起，但我不想看到，像3＋11一樣，只有指揮官一句我負責，就交代過去。

鄭正鈐說，台灣這次長達三個月的封鎖，犧牲那麼多國人的生命，造成民生凋敝，不就是源自3＋11降低門檻所造成的的嗎？指揮官一句我負責，究竟負了什麼責？