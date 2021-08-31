聯合國安理會美東時間8月30日就阿富汗問題決議草案進行表決。中國常駐聯合國副代表耿爽大使在表決後的解釋性發言中指出，阿富汗近期亂局同外國部隊倉促無序的撤出有直接關係。希望有關國家能夠認識到，撤出不是責任的結束，而是反思和糾錯的開始。

耿爽表示，有關國家應該吸取教訓，切實尊重阿富汗主權、獨立和領土完整，切實尊重阿富汗人民自主決定自身前途命運的權利，切實改變將自身模式強加於人的錯誤作法，切實改變動輒施壓制裁甚至使用武力的霸道行徑。

耿爽呼籲，有關國家應該為自己過去20年的所作所為負責，兌現對阿富汗和平重建的承諾，不能一邊聲稱關心阿富汗人民福祉，一邊卻實施單邊制裁；不能一邊聲稱支持阿富汗加快經濟社會發展，一邊卻扣押凍結阿富汗海外資產；更不能在阿製造巨大災難後一走了之，卻把責任推給阿鄰國和安理會。

耿爽指出，外國部隊過去20年在阿富汗的所作所為，包括美國、澳大利亞軍隊濫殺平民的刑責，絕不能一筆勾銷，必須繼續予以追究。美方近期對「伊斯蘭國」進行的報復襲擊造成無辜平民傷亡，呼籲美方不要對阿富汗平民聚集區進行無差別轟炸。

耿爽強調，中方一貫重視阿富汗打擊恐怖主義問題，強烈譴責近期發生在喀布爾的恐怖襲擊。此次襲擊再次證明，阿富汗戰爭並未實現清除阿境內恐怖勢力的目標。外國倉促撤軍很可能給各類踞阿恐怖組織捲土重來提供可乘之機。

耿爽表示，希望喀布爾機場的安全能夠得到保障，有關人員的撤離能夠平穩、順利進行，有關各方能夠加強協調、共同防範新的恐怖襲擊。阿富汗絕不能再度成為恐怖主義發源地和恐怖分子集散地，這是阿富汗未來任何政治解決方案必須堅守的底線。

耿爽表示，希望塔利班切實履行承諾，徹底切斷和一切恐怖組織的聯繫。各國應根據國際法和安理會決議，堅決打擊「伊斯蘭國」、「基地」組織、「東伊運」等國際恐怖勢力，堅決防止其在阿富汗聚集作亂。在反恐問題上絕不能奉行雙重標準，也不能採取選擇性作法。