美軍空襲IS炸彈客，據悉造成阿富汗平民喪命。

美軍29日出動無人機空襲一輛載有炸彈客的座車，不過這起轟炸也造成阿富汗平民一家10口喪生，家屬表示，當中部份死者持有美國簽證，有人曾擔任美軍翻譯，正等待美方通知他們前往機場撤離，沒想到先發生憾事。

綜合英國廣播公司（BBC）、《紐約時報》（New York Times）報導，美軍29日證實，出動無人機空襲一輛至少載有1名「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）炸彈客的車輛，不過美國有線電視新聞網（CNN）隨後引述家屬說法，指出這場轟炸造成一家9口阿富汗平民喪生，BBC及《紐時》後續再引述家屬，表示死者一共達10人，其中包含7名孩童，年紀最小的死者只有2歲，最年長孩童為12歲。

死者中有2人分別為美國的慈善機構及美軍工作。家屬回憶，29日傍晚空襲前夕，在美國NGO組織「Nutrition and Education International」擔任工程師的阿瑪迪（Zemari Ahmadi）剛下班返家，他駕駛Toyota Corolla駛進住家附近的窄巷，然後停靠在自家院子裡，家族小孩們看到他回來一擁而上，接著爆炸就發生了。

美軍29日空襲，炸毀一輛停在平民住宅院子內的轎車，住宅窗戶也被震碎。（圖／美聯社）

Toyota Corolla的車門被炸開，玻璃碎一地，阿瑪迪及一些孩童在車裡喪命，屋裡的家人也受傷。

親友尤蘇非（Ramin Yousufi）表示，家人們被燒到面目全非，身體和臉都無法辨識。

阿瑪迪的21歲女兒莎米亞（Samia）從屋裡跑出來，看到院子裡家人們的屍體後難以置信：「到處都是燒焦的肉塊。」

另一名親友埃馬阿瑪迪（Emal Ahmadi）表示，自己的2歲女兒不幸喪生，他說自己及其他家人已經申請撤離美國，正在等待電話通知他們去機場，其中為國際組織工作卻不幸身亡的親戚有美簽，能帶他們去美國。

莎米亞的30歲未婚夫納賽爾（Ahmad Naser）也在空襲中喪命，他曾是一名軍官，之前也曾為美軍擔任翻譯，一直希望能夠跟著撤離阿富汗。家屬也出示納賽爾申請美國特殊移民簽證（Special Immigrant Visa）的相關文件。

《紐時》指出，無法證實家屬的說法是否屬實。

美軍29日空襲，炸毀一輛停在平民住宅院子內的轎車。（圖／美聯社）

針對美軍的空襲行動導致平民喪生，五角大廈坦承可能有平民因此喪生，美國國防部發言人柯比（John Kirby）昨（30）日表示，「我們無法對此反駁」，強調美軍正在調查這起事件，「我們非常、非常嚴肅看待此事，當我知道我們的行動造成無辜性命損失時，我們對此毫不隱瞞。」

不過柯比也為空襲行動辯護，強調情資讓他們相信喀布爾機場面臨「非常真實、明確及迫近的威脅」。美軍中央司令部（US Central Command）也指出空襲過後發生幾起威力強大的爆炸，暗示目標攻擊的轎車內裝有大量爆裂物，可能造成額外傷亡。

針對家人在美軍空襲中喪命，尤蘇非痛批是建立在錯誤情資上的「殘忍攻擊」，埃馬阿瑪迪砲轟美國「鑄下大錯」。