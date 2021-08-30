美國昨（29）日出動無人機進行空襲，炸毀一輛載有一名呼羅珊伊斯蘭國炸彈客的車輛，不過據CNN報導，這起空襲也造成一家9口平民喪命，死者包含6名孩童。針對美國二度在阿富汗境內空襲，塔利班相當火大，痛批美國侵犯主權。

美國29日二度空襲ISIS-K炸彈客，炸毀了停在一幢民宅院子內的車輛。

英國廣播公司（BBC）報導，美軍中央司令部（CENTCOM）昨日證實，出動無人機空襲一輛對阿富汗喀布爾機場構成威脅的車輛，並且「消除」了炸彈對機場的威脅，美軍指出，車上至少載有一名呼羅珊伊斯蘭國（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）成員。

不過這起防預性空襲行動據信也造成另外9名阿富汗平民喪生。美國有線電視新聞網（CNN）引述死者家屬說法指出，空襲造成一個阿富汗家庭裡的9名成員喪生，包括家庭裡的父親及6名孩童，年紀最輕的死者是一名2歲女童。

五角大廈官員原先引述報導指出，據信被炸毀的車輛載有好幾名自殺炸彈客，不過後續美國官員表示，車上載有一名炸彈客，出動空襲時，這輛車正好停在一棟建築旁。目前尚不清楚這輛車本身就是汽車炸彈，還是炸彈客用來前往機場的交通工具。

美國官方還未證實空襲行動造成多少平民死傷，不過坦承有平民傷亡消息。美軍中央司令部發言人鄂班（Bill Urban）表示，「我們知道車輛被炸毀後引發後續威力強大的爆炸，顯示車內含有大量爆裂物，可能造成額外傷亡。」

鄂班表示已經對這起空襲進一步展開調查，「我們對於可能損失任何無辜生命深感悲痛。」

美國29日二度空襲ISIS-K炸彈客，炸毀了停在一幢民宅院子內的車輛。

CNN引述鄰居及目擊者指出，火箭擊中一幢建築物的院子，爆炸發生時，烈火及煙霧瀰漫，鄰居們趕緊上前滅火，不過仍有5至6人死亡，「這個家庭的爸爸、另一個年輕男孩、以及另外2名孩童都死了，他們支離破碎。」

家屬痛哭這個家庭只是普通家庭，不是伊斯蘭國份子，指出爆炸發生時建築物旁停了2輛車，這名爸爸及3名孩童正坐在其中一輛車裡，他們當時正準備參加家庭聚會。

美國29日空襲ISIS-K炸彈客，火箭擊中阿富汗民宅的院子。（圖／美聯社）

針對美國二度在阿富汗境內發動空襲，掌權的塔利班昨日也譴責這場行動，指控美國侵犯阿富汗主權，痛批美國在他人領土上發動行動是不對的，應該事先通知塔利班。