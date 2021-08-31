面對非洲豬瘟入侵，政府全面啟動防堵機制，包括暫停廚餘養豬、祭出檢舉獎金等措施，不過，民眾黨立委邱臣遠今（31）日揭露，至今電商平台仍公開販售「越南肉乾」，在加工肉品混充情形嚴重情況下，產品產地標示恐不實外，賣家商品評論區早在今年1月就有消費者留下評價，質疑越南肉乾入侵以近8個月，電商平台成為防疫漏洞，恐已讓民眾吃下肚。

過去一周，非洲豬瘟中央災害應變中心已全面稽查國內東南亞商店販賣的豬肉製品，設法找出其中有無病毒足跡，截至目前為止，共檢驗109件，累計12件陽性，同時也檢查5875場養豬場是否違規使用廚餘，目前共查獲10場違法，短時間就已追查到如此龐大的數量，不禁懷疑進口時間和數量可能遠遠超過想像。

邱臣遠今召開「豬事大急！越南肉乾恐入侵近8個月，電商變破口，越南肉乾還在賣」記者會，他首先提到，蘇貞昌院長曾說「連豬肉都管不好，還想管台灣」？而近日因走私豬被爆出有非洲豬瘟，蘇揆立刻大動作邀集相關部會召開非洲豬瘟防治會議，要求警政署與關務署合作加強邊境管制及查驗工作，但市面上豬肉製品及混充加工肉品甚至連月餅也被驗出非洲豬瘟，中秋節將至，恐慌再現。

非洲豬瘟近期入侵台灣，民眾黨立委邱臣遠今揭露，越南肉乾至今仍在店商平台販售，恐成為防疫破口。（邱臣遠辦公室提供）

他表示，越南從2019年2月列入非洲豬瘟疫區，台灣也從2019年起為防堵非洲豬瘟入侵，國境防疫措施升級，規定入境旅客不得違規攜帶疫區肉品入境，為的就是怕其中可能帶有病毒，若有民眾任意丟棄為廚餘垃圾被養豬業者餵食，非洲豬瘟病毒極有可能因此傳入本土。

面對非洲豬瘟入侵，邱臣遠指出，包括台灣蝦皮購物平台上、某國際貿易公司官方網站，都可找到標示「產地台灣」的越南牛肉乾，且架上顯示的數量非常龐大，在商品評論區也查到今年1月的購買評價，代表非洲豬瘟恐已入侵近8個月，甚至更久。

這些電商平台、進口商，邱臣遠認為是最大漏洞，也是很大的破口，且實際到越南網站，前述標示產地為台灣的同樣的肉乾產品，產地卻標示越南。此外，店家在商品介紹欄註明是「越南牛肉乾，可以當禮物送給家人還是朋友都可以，卻又在產地標示來自宜蘭，是否有標示不實的問題仍待查證。

在電商管理上，邱臣遠認為，並不像實體店面容易稽查，因此要求相關部會及衛福部，應更明確說明來自疫區的肉品是不是都不能進口、販售，訂定清楚規範，否則將成食安漏洞。