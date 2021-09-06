新竹縣長楊文科6日針對新竹縣市合併的議題表示，他贊成新竹縣市合併升格為「第七都的直轄市」，原因是在當前《財政收支劃分法》及《地方行政機關組織準則》等規範下，新竹縣市民眾遭受相當不公平的待遇！

楊文科說，新竹市長林智堅提出新竹縣市合併的想法時，只講到合併，沒有提到升格為直轄市，因為這樣的合併形式大於實質，對促進新竹縣市發展並沒有太大的效益。

楊文科指新竹地區高科技產業蓬勃發展，新竹縣市都是台灣的繳稅大戶，對台灣稅收的貢獻，遠高於台北市以外的縣市，但新竹縣市繳給中央稅金，都被拿來建設到六都地區。

目前各縣市中央統籌分配稅款比率，是依照1999年修正通過的《財政收支劃分法》所擬定，六都直轄市佔了71.02％，其餘16個縣市分配剩餘的29.98％，新竹縣人口已大幅成長約14萬人，僅能分配1.79％，約44億元，縣民平均獲配財源8050元，排名全國倒數第2低。

另外，公務機關的組織員額，也是依照1999年訂定的《地方行政機關組織準則》分配，當時新竹縣人口數為43萬3767人，核定編制員額為1171人，即便目前新竹縣人口數已大幅成長14萬餘人，但行政機關的編制員額都沒有調整，不僅不合理，更造成新竹縣公務人員在業務工作上龐大的負擔。

根據《地方制度法》規定，要升格為直轄市首先人口數必須達到125萬人以上，其次是在政治、經濟、文化等有特殊需要的地區。新竹縣市是台灣科技產業重鎮，目前的人口數約102萬餘人，距離125萬還有點距離。

楊文科認為，為了早日完成新竹縣市合併升格為第七都直轄市的目標，建議內政部提出《地方制度法》修正草案，將升格為直轄市的人口數門檻，降為100萬人。在沒有修法前，新竹縣市合併仍僅是省轄市，人跟錢都沒有增加，合併的效益不大。