歐盟行政單位周一同意將美國移除在安全旅遊國家名單之外，此意味著來自美國的旅客將面臨更嚴格的限制，例如新冠檢測和隔離措施。

除了美國以外，以色列、科索沃(Kosovo)、黎巴嫩、蒙特內格羅和北馬其頓也被撤出名單外。該安全名單旨在統一歐盟各國旅遊規定，但是對個別的會員國不具約束力，他們可以自行決定各自的入境政策。

部分歐盟國家例如德國、比利時已經將美國列為紅色警戒國家，入境需要進行新冠檢測和社交隔離；而法國和荷蘭則把美國列為安全國家。

目前歐盟的安全旅遊國家名單有17個國家，包括日本、加拿大、紐西蘭。

目前歐盟能允許多數非歐盟的旅客，在接種兩劑疫苗之後得以入境，並且依照各會員國的入境規定，進行檢測和隔離。

另外儘管歐盟的呼籲，美國仍不允許歐盟公民的入境自由旅遊。歐盟各國對此分成兩派立場，一邊認為違反對等互惠原則；另一邊則擔心限制美國遊客將衝擊旅遊業。

在截至8月28日的一周，美國平均單日新冠肺炎病例數已升至每百萬人有450例以上，而6月中旬歐盟將美國列入安全名單之時，該數據還不到40例。