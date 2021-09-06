《華爾街日報》報導，由於美國聯邦航空總署（FAA）已經駁回了波音公司最近提交的簡化檢查提案，波音787夢幻客機（787 Dreamliners）的交機可能一直暫停到至少10月底。

美國FAA在7月12日證實，一些尚未交付的波音787客機出現一個新的製造品質問題，必須在出貨前解決。

航空公司通常在交機時才會支付大部分的採購款項。報導指出，波音在8月2日與美國FAA會面，試圖說服該主管機關批准一種檢查方法，即採取針對性的檢查以加快交機速度，而非從頭到尾將飛機拆解後檢查。

但該監管機關指出波音內部對飛機樣本大小的意見分歧，並重申作為公司內部監管單位的波音員工團隊也必須同意公司的提議。

FAA發言人對此表示，該機關正持續與波音公司聯繫，「在我們的安全專家滿意之前，不會批准這個新的檢查方法」。

自去年底以來，波音737 Max和787夢幻客機一直難以擺脫電機等方面的缺陷和問題。其中，787夢幻客機的交付在中斷了5個月之後，一直到今年3月才剛恢復。

波音發言人表示，該公司將致力於向監管機構提供完全透明的資訊，並將透過嚴格的流程與FAA合作，以恢復787客機的交貨。