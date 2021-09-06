台灣品牌國際賽網路人氣票選活動從今年8月1日展開，累計1個月的投票，湧入超過30萬票的熱情支持，教育部體育署今天(6)日公布前10名人氣國際賽事名單，由田中馬拉松勇奪第1名。

體育署表示，這次票選活動非常成功，各場國際運動賽事比拚激烈，賽事主辦及承辦單位積極展現賽事特色亮點，也透過「夯運動in Taiwan粉絲專頁」進行宣傳推廣，拉近和民眾的距離，更在投票首日就突破1萬票，為活動開創新的里程碑；票選期間也搭上東京奧運的熱潮及討論度，全民瘋運動，讓活動獲得民眾廣大迴響與支持，再次將國際運動賽事聲量推向高峰。

這次由民眾票選心目中前10名的超夯國際運動賽事，每場都是深具特色的優秀賽事，前10名依序為台灣米倉田中馬拉松、台北羽球公開賽、國際自由車環台公路大賽、台北馬拉松、U12世界盃少棒錦標賽、台灣第1國際慢城花蓮鳳林盃軟式網球國際錦標賽、新北市萬金石馬拉松、台灣南投男子國際曲棍球邀請賽、日月潭國際萬人泳渡嘉年華、諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽。

為了感謝民眾參與網路人氣票選以及對國際運動賽事的支持及參與，另舉辦抽獎活動，獲獎名單預計9月15日公布於「夯運動in Taiwan」粉絲專頁及「夯運動in Taiwan」投票網頁，屆時民眾可前往平台查詢，未來想要瞭解更多國際運動賽事，也可搜尋「夯運動in Taiwan」粉絲專頁。