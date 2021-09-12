中國信託商業銀行年度女子高爾夫賽事「2021中國信託邀請賽」，9月24日至26日一連三天將於新北市林口東華高爾夫球場登場，這是臺灣高球史上首度迎來女子職業比洞賽，邀請32名台巡女將參賽，競逐總獎金新臺幣325萬元、冠軍100萬元的殊榮，中國信託贊助高球女將安禾佑、丁子云力拚后座。

中國信託連續10年主辦女子職業高球賽事，今年更名為「中國信託邀請賽」，為增加賽事的競技感與可看性，今年賽制有別以往3回合、54洞的「比桿賽」，首度採取選手捉對廝殺、單淘汰的「比洞賽」一決勝負，每洞桿數較少者即贏得該洞，18洞取得較多洞數者勝出，至少需歷經5回合始能贏得后冠。

今年參與選手眾星雲集，包括「2020中國信託女子公開賽」並列冠軍安禾佑與謝瑀玲、2020台巡賽三冠王吳佳晏，以及潛力新秀丁子云等32位優秀選手，甫從美國返臺參賽的安禾佑表示，打比洞賽不僅要克服天氣和球場設計，自己的心態也很重要，需要更果斷、大膽，才能擊敗對手。

為讓社會大眾親近高球運動、認識「比洞賽」賽制，賽前特別邀請中信兄弟棒球隊二軍投手教練王建民、中信兄弟副領隊彭政閔跨界與高球女將郭艾榛、丁子云搭檔，進行兩人一球趣味比洞賽，並拍攝成網路短片介紹比洞賽規則，影片上線至今累積近10萬互動數，成功吸引大眾對高球運動的關注。