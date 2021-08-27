行政院今（27）日宣布，史上第一位擔任金管會政務副主委的檢察官許永欽，因為生涯規劃請辭，由現任中央銀行業務局局長蕭翠玲接任。許永欽在高檢署服務期間，曾在勁永禿鷹案扳倒時任金管會金檢局長李進誠，成績亮眼，如今辭職消息一出，讓檢察界相當震驚。

許永欽的請辭原因是「生涯規劃」，而接任者蕭翠玲目前是央行業務局長，央行二度加碼房市管制措施、8個月來對房市專案金檢14次、推出的中小企業紓困貸款措施等，都是蕭在任內的重要政策。

請辭的許永欽則是司法官訓練所第34期結業，具有中興大學法商學院改制後的國立台北大學法學博士學位，金融法規與財經議題上的學術能力讓同儕、上級都非常佩服，對於繁雜的白領經濟犯罪，常有獨到的偵辦技巧，朋友們也都尊稱他「許博士」。

司法史上知名金融大案，幾乎都有許永欽的身影，如2004年太電掏空案，2005年時任金管會金檢局長李進誠的勁永禿鷹案，2006年陳水扁女婿趙建銘的台開內線交易案等，許永欽都參與其中。

許永欽在高檢署服務時，2019年接任行政院洗錢防制辦公室執行秘書，當時他就曾多次表達辭意，但因能力強又認真，長官捨不得讓他離開，還讓他官位越做越大，去年5月更接下金管會政務副主委一職，創下檢察官接任該職位的首例。