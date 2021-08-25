美國副總統賀錦麗今天展開越南訪問行程，強調美國對亞洲的承諾。近來美軍撤離阿富汗讓民眾憶起當年的西貢，她卻在訪問期間隻字不提，挨轟裝聾作啞。

法新社報導，賀錦麗將與越南總統及總理會面，這是美國首位現任副元首出訪越南。她的此行目的是將矛頭對準中國，試圖挽回美國因撤軍阿富汗而下降的聲譽。

路透社報導，賀錦麗今天在河內表示，「有必要升高對北京的壓力」，並「挑戰其在爭議南海地區的霸凌行為」。

在美軍混亂撤出喀布爾（Kabul）後，賀錦麗的越南行程引發抨擊，讓人聯想到美軍1975年撤離西貢。在越戰倒數最後幾天，一架美國直升機降落在大使館屋頂，大樓內美國外交人員與越籍雇員爬上梯子登機的景象被記者拍下，成為越戰末期經典照片。

賀錦麗刻意避開現已被命名為胡志明市的西貢，強調華府對東南亞的承諾。美國疾病管制暨預防中心（CDC）在河內設置東南亞區域辦公室，美國也已捐贈越南500萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

但是阿富汗撤軍已引發外界質疑美國的承諾是否可靠。

越南前駐美大使范光榮（Pham Quang Vinh）告訴法新社，越南正密切關注阿富汗情勢。

他說：「美國對該地區再次做出承諾，但如果阿富汗再次發生什麼事，例如，如果恐怖主義捲土重來…美國會繼續關注這裡嗎？」

中美關係因一系列議題而惡化，從網路安全與尖端科技，乃至香港與新疆的人權。

越南試圖在兩個超級大國之間開闢自己的道路，總理范明正（Pham Minh Chinh）昨天與中國大使會面時強調，河內不會「結盟某國對抗另一國」。

賀錦麗稍早前藉著在新加坡發表演說指出，北京「持續脅迫、恐嚇」，並且無理聲稱對於南海大片地區擁有主權。

她說：「北京的行徑一再破壞以法規為基礎的秩序，並且對於各主權國家構成威脅。」

中國官方媒體今天指控賀錦麗試圖在中國和東南亞國家間製造隔閡，反擊自阿富汗撤軍是「自私的」美國外交政策，華府才是「霸凌」的那方。