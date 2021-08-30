美國加州森林防火廳表示，卡爾多山林大火（Caldor fire）持續往加州北部人口較稠密的地區延燒，當局已發布更多警訊，下令撤離更多人，以及封鎖更多道路。

加州森林防火廳說，火勢已延燒14天，波及7萬2190公頃土地，許多郡已發布民眾撤離令。

加州森林防火廳對艾多雷多郡（El Dorado）發布更新撤離警告，其中包括南部太浩湖盆地（Lake Tahoe Basin）地區。

火勢目前僅13%獲控制，又有39棟住宅、商業與其他結構受損，迄今超過650座建築遭到破壞。根據森林防火廳官網，這場火災已導致5名消防員和居民受傷。

消防部門今天表示：「今天山火的火勢大盛，導致火災擴散速度加快。關鍵的燃料條件結合上坡峽谷風勢，造成今天上午出現火災極端情況。」

加州通常在夏末和秋季為火災高峰期，今年比往年更早有更多地方遭受大火肆虐，為史上最嚴重。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天在推特發文說：「來自卡爾多山火和西部各地野火的濃煙，已嚴重危害部分社區的空氣品質。」