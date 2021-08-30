離塔利班同意的8月31日大限只剩1天，喀布爾在星期一早上還遇到ISIS-K的火箭彈攻擊，沒人知道他們的目的是什麼，不過美國再次重申撤離工作不會因恐怖攻擊而中止，並表示行動已達尾聲。

ISIS-K已承認星期一早上對喀布爾國際機場的火箭彈轟炸是他們所為，沒有說明是否是對前一天美軍的無人機轟炸報復，聲明稿僅說「在真主的指引下，哈里發的士兵用6枚喀秋莎火箭轟炸喀布爾國際機場。」

拜登的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)說，撤離工作可以在8月31日結束前完成，現在留在阿富汗的美國人大約只剩 300名，他們應可在周二截止日期前來到機場。他說：「我們有能力讓 300 名美國人到機場，並在剩餘的時間內登機。」

蘇利文還說，美國目前不打算在撤軍後，繼續留在大使館。但他承諾，在星期二之後，仍然留在阿富汗的美國人，或者那些幫助過我們的阿富汗人，都還是可以安全離開阿富汗，美國有一套機制讓他們出來。」

德國外交部長海科·馬斯(Heiko Maas )說，烏茲別克願意幫助開放邊境使阿富汗人逃離。他進一步解釋，有一些阿富汗人幫助過德國，被塔利班列為目標，現在烏茲別克願意收容這些人。馬斯正在連絡土耳其、烏茲別克、塔吉克、巴基斯坦和卡達，尋找更多的疏散方法，如果北約撤軍後，喀布爾機場可以保持開放，或以陸路前往這些鄰國。

這當然需要其他的配套，歐盟外交政策負責人何塞‧波爾瑞(Josep Borrell)表示，歐盟應向阿富汗鄰國提供財政支持，幫助他們管理逃離塔利班的難民。他在受訪時說：「我們必須加強與周邊國家的合作，以解決阿富汗難民問題。」「這些逃難者不會那麼快到達羅馬，他們必然先停留在塔什干（Tashkent烏茲別克首都），我們需要幫助那些第1波收容難民的前線國家。」