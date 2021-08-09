核二廠2號機7月27日發生急停，事後調查原因竟是一把旋轉椅誤觸，致使主蒸汽隔離閥關閉引發跳機意外，藍委質疑實際理由不單純，立院經濟委員會今為此至核二廠考察，立委當場要求提供監視器畫面，台電卻稱監視器沒有錄影功能，所以沒有畫面。

立委在場要求台電模擬意外發生狀況，國民黨立委陳玉珍質疑，椅子的扶手並不是很高，且開關上還有保護蓋，為何旋轉椅可以碰到保護蓋？要求提供事發當時錄影帶還原現場。

台電則稱沒錄影功能所以沒畫面。國民黨立委洪孟楷諷刺，連便利商店都有錄影，核電控制室竟沒有錄影，核電廠怎連便利商店都不如？簡直不可思議。

立委考察核二廠的旋轉椅。（國民黨團提供）

連執政黨的民進黨立委賴品妤都看不下去，她說，控制室沒有錄影令人難以接受，台電的報告也讓她很不高興，尤其核二廠在她選區，電力問題跟民眾息息相關，台電沒有善盡與民眾溝通，破壞雙方的信任，「必須說滿不爽的！」

時代力量立委邱顯智也說，現場雖有設置監視器，但台電卻沒有錄影，理由是攝影會涉及值班人員的隱私，所以對於錄影有所保留。「你相信沒有錄影嗎？退一萬步來說，就算相信這種說法，這是什麼荒唐的理由，核電安全可以這樣胡搞瞎搞嗎？」

邱顯智說，參考國外核電廠主控制室的照片，他們的控制閥側的工作人員，不是站立辦公，就是使用無法滑動的座椅。那麼督導核電的原能會、經濟部國營會，為什麼到了發生事情，才知道旋轉椅要固定呢？

台電提出四點改善隔離防護措施，第一點為加強人員的訓練、第二點是紅線管制區內增設紅外線感應偵測儀、第三個是控制操作盤面上增加安全防護桿，並且把關鍵的開關改成有磁吸性的壓克力保護罩，最後是把造成這次大烏龍的移動式椅子改成固定式的。