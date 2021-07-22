受中度颱風「烟花」影響，市長盧秀燕今日在台中市疫情指揮中心線上記者會時表示，明日雙北若停班課，中央無法配送疫苗至各縣市，將可能影響本周六台中快打站疫苗施打計畫，台中市政府將密切關注颱風動態並與中央緊密聯繫，請市民隨時注意市府相關資訊。

盧秀燕指出，上午台中已有零星降雨，有些地區也刮起大風，由於颱風影響還不是很大，今日台中疫苗施打計畫仍持續進行，共開設62站快打站（上午61站、下午和平區1站），為第8類中的65歲民眾造冊施打；另許多民眾今日持續依「唐鳳系統」預約登記的時間至醫療院所施打疫苗。

有關疫苗是否因颱風暫停接種，盧秀燕說，中央流行疫情指揮中心已通知，若周五雙北因颱風停班停課，明日將無法配送疫苗至各縣市，可能影響本週六7月24日台中「快打站」疫苗施打的開設計畫，市府將緊盯颱風動態並與中央緊密聯繫，請市民持續關注相關資訊。

盧秀燕呼籲，「烟花」颱風目前在台灣東方外海約400公里的海面上，降雨以北台灣較明顯，但自21日晚間起，台中市也出現零星降雨，根據中央氣象局判斷，烟花颱風還有增強空間，今晚入夜後中部山區的雨勢將會增強，仍請市民務必留意，非必要儘量減少外出。