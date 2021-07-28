中央公費疫苗預約平台開放第4輪接種AZ疫苗，施打期間為7月30日至8月6日，不過各縣市政府頻頻反應配發量不足，停止預約施打。新北市副市長劉和然今表示，疫苗暫停施打已經不是一個縣市問題，新北符合第4輪施打資格的有27.5萬人，但跟中央討論開出的配發量只有20.4萬，目前都已預約完畢，剩下的7.1萬人是沒有預約或是預約不到，不得而知，但已跟中央反應，優先安排這些人下波接種優先施打。

劉和然說，今天是第4輪接種預約第2日，許多縣市都出現疫苗配發不足供應的狀況，第4輪全國有144萬符合資格登記，新北市民約有27.5萬，若加上颱風延後施打、第3輪有預約資格沒預約的族群，數量恐會超過，不過「中央預估很細心，細心到我們擔心」，第4輪接種只配發到20.4萬，今日這些配發量大概都會預約完畢，剩餘7.1萬人沒有預約或預約不到都已請中央處理，將沒預約到的人安排在下波接種優先施打。

劉和然說，目前國內僅剩174萬多劑AZ疫苗，要在27、28、29日施打第3輪，還要接著打第4輪，新北市開了20.4萬已經預約完畢，裡面有多少沒預約到的不得而知，已經跟中央反應。近期中央又開放疫苗意願登記，選擇唯一施打莫德納的有365多萬人，但莫德納僅剩73萬劑，他強調「中央應該提出做法，不是叫國民一直等待」。

「國人清楚疫苗不足的事實，中央要承認這個現況。」劉和然說，市府一直接到電話反應，因為很多人仍然沒打第1劑，要打第2劑的人會有罪惡感，國人相信政府，希望中央要有完整規畫，資訊透明清楚讓國人知道，面對疫苗不足的事實，未來制度安排自然而然會找到最好方法。

面對國際疫苗不足，高端疫苗剛好推出預約施打，劉和然也說，國人不會反對國家發展國產疫苗，但時間點會不會產生誤解，中央要務實面對，讓國人了解未來疫苗發展、採購進度以及施打程序，很清楚讓國人知道就不會有這樣的疑慮。