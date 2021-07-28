教育部昨發下國中小學校第二階段疫苗造冊說明，教育部的指引中直接排除「社團指導人員」，北市國小校長協會理事長陳清義指出，這將讓學校大力推動的課外社團增加風險性，有社團老師指出，眼看就要進入8月，開學在即，還沒打到疫苗，也因為社團老師年紀都比較年輕，按照順序也排在比較後段，真的很擔心。

教育部發函給全國國中、小，說明第二階段填報造冊指引，包括各教育局處未列於第一階段名冊中的主管學校教職員、代理代課教師、實習教師、課後照顧班教師、學生扶助教師、夜光天使教師造冊，不含學校志工、課後社團指導人員，近年各校大力推動課外社團活動，盼學生能多元學習，但卻未將社團老師列冊，恐釀成防疫破口。

陳清義說，音樂、體育、才藝社團，各類社團指導人員都被排除，許多社團課程是無法戴口罩，像是吹奏管樂、打球、街舞等課程，盼能正視這個問題，在8月中以前，讓社團指導人員也能施打疫苗，如果疫苗不足，對於社團指導人員到校授課，也應有配套措施，以保障學生安全。

擔任熱舞社的吳老師表示，如果沒有接種疫苗，真的不敢去學校上課，對學生來說也相當危險，社團課程通常很難保持社交距離，且跳舞活動量大，也很難避免學生因為天氣熱或喘拿下口罩，也試圖上中央疫苗預約平台登記，但社團老師年紀通常都20多歲，施打順序比較後段，加上疫苗不足，恐難在開學前打到疫苗，真的很擔心。

北市副市長蔡炳坤表示，接種疫苗本來就是很需要的事情，但中央疫苗不足也是問題，鼓勵社團老師可先去預約平台預約，如果北市府在接種有餘量，會考慮哪些人需要按照風險接種，現在只能盡力而為；北市教育局副局長陳素慧說，疫苗目前是由中央配發，也是依中央規定造冊，鼓勵社團老師先去疫苗平台預約，如有餘劑會跟中央爭取列入專案。