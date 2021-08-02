高雄1名護理師小芳（化名）去年4月在網路上認識1名男子，2人發生一夜情後，對方竟拿出偷拍性愛影片勒索5萬，男子稱不給錢就會把影片PO到爆料公社與臉書社團中；事隔數月男子又約另名女子小雯（化名）伴遊，期間卻稱對方偷拍他照片、侵犯肖像權，以此勒索7萬元再度得逞；法院以恐嚇、詐欺罪判處7月、4月徒刑，可上訴。

判決書指出，該男子去年4月在網路上認識小芳，2人相約出來發生一夜情後，他在隔天傳訊息對小芳說「你在哪上班當護理師我知道，你要真想出名我幫幫你」，並揚言要將性愛影片散佈在臉書地方社團與爆料公社上，向小芳勒索5萬元得逞，而他隔3個月後又以類似手法勒索另一女子小雯。

男子在去年7月對小雯謊稱自己是多家飯店的執行長、集團少東，並出價希望對方當伴遊，8月初2人如期出遊，男子卻在出遊第2天說小雯將他的照片傳給友人，因為他是知名人物，稱此舉已侵犯他的肖像權，以此勒索7萬元再度得逞，他之後甚至不願支付伴遊費用並離開；事後小雯拆穿男子一切謊言、憤而提告。

高雄地院審理時表認為，男子有多項詐欺、竊盜及偽造文書前科，經常不循正途詐騙女子，此案中他向2名女子詐得12萬元，考量他審理中全盤坦承犯行，分別依恐嚇、詐欺等罪判他7月、4月徒刑，其中4月徒刑可易科罰金12萬元。可上訴。