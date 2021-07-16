警政署副署長李永癸指出，台中市警察局長蔡蒼柏品德操守、專業能力、內外勤職務歷練完整。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府警察局16日舉行卸任、新任局長交接典禮，內政部警政署副署長李永癸指出，新任台中市警察局長蔡蒼柏品德操守、專業能力、內外勤職務歷練完整；蔡蒼柏深厚刑事專業素養，編撰多本有關刑事偵防實務書籍，對台中市治安工作注入強心針。

「重視實務辦案經驗！」，蔡蒼柏曾主導編輯「經濟犯罪偵查實務」及「刑事偵防實務」2本書，無償分送刑事警察同仁，提升偵查能力、鑑識新知。鼓勵刑事同仁，除了有一身「好武藝」藉由刑事辦案的實務經驗，進一步深入偵查的知識、學理、法律、技術等層面。

警政署副署長李永癸說，借重刑事長才，特予調任台中市政府警察局局長職務。希望蔡蒼柏就任後，能發揮所長，繼續推動臺中市政府警察局各項勤、業務，並能與有關單位加強溝通協調，領導全體同仁共同努力，以創造更輝煌的工作成果。

台中市警察局長蔡蒼柏說，台中市是文化城，文化底蘊深厚的城市，素質都相當優越，市民期待台中市是安居樂業的城市，期許自己到任之後，務必達成市民期待這個使命。