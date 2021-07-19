戴資穎在社群網站限時動態po出搭乘包機經濟艙赴日的照片。（IG翻攝）

行政院長蘇貞昌今(19日)早至松山機場送東奧國手出發，卻傳出國手上了飛機才發現是乘坐經濟艙，而代表團官員坐商務艙，而羽球「世界球后」戴資穎搭機的照片曝光後，更是引起輿論譁然。高雄市議員李眉蓁直言「好大的官威」，痛批蔡政府怎能用這種態度對待為國爭光的選手？並指這種行為真的是國際笑話。

李眉蓁19日在臉書上表示，奧運即將開打，選手們整裝備戰準備搭飛機出國比賽，結果上了飛機才知道，是乘坐經濟艙，而非較舒服寬敞的商務艙，她質疑，蔡政府真的那麼缺錢？怎麼用這種態度來對待 為國爭光的選手？讓不用下場比賽的人坐在商務艙，「這種行為真的是國際笑話，實在好大的官威！」

李眉蓁指出，體育署應該要幫助選手達成最佳狀態，這樣本末顛倒的作法實在讓人難以理解，如戴資穎就有暈機的問題，屆時身體不適導致臨場表現不佳，「官」會負責嗎？

網友們也留言回應，「離下次選舉還很久，等到要選舉的時候大家就忘了」、「百姓嘛！那能跟尊貴的官員們比，這個國家從沒把百姓當人民看」、「到底錢都拿去哪？中央政府有窮到這個都花不起？」、「這真是世界奇觀」。

此外，總統蔡英文也針對此事道歉，並在臉書表示，她曾經承諾過，參加重要國際賽事的選手和教練，要以搭乘商務艙為原則，對於因為防疫需求，改變了做法，卻又沒有事先充分說明的情況，她必須要表達歉意。