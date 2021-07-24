東京奧運23日盛大登場，全球各地也轉播現場賽事，讓各國觀眾共襄盛舉，然而負責南韓轉播的MBC電視台卻在介紹選手入場時，接連出現令人尷尬的嚴重錯誤，甚至將車諾比核事故的照片放在烏克蘭選手的國家介紹，對此，電視台也鄭重發表聲明致歉。

MBC電視台與全球同步轉播2020東京奧運開幕式，還特別後製了入場選手的國家介紹，但放上車諾比核事故的照片卻是揭開烏克蘭歷史上的傷疤，不僅如此，海地選手入場時，竟是配上該國的暴動畫面，還上字幕「以暗殺總統全國籠罩在陰霾中」，敘利亞的介紹則直接寫上「10年內戰中」。

海地選手入場時竟配上字幕「以暗殺總統全國籠罩在陰霾中」。（圖／翻攝自MBC）

而介紹薩爾瓦多時，則是放上了比特幣的圖案，儘管該國確實是全世界最先將比特幣列為法定貨幣的國家，但現階段首都聖薩爾瓦多正在進行示威抗議，在這個節骨眼上有點敏感，讓觀眾看了大傻眼，轉播國際賽事卻出現嚴重錯誤，也掀起熱烈討論。

對此，MBC今(24)日發表道歉聲明：「鄭重向該國與該國民致歉，MBC在7月23日晚上轉播東京奧運，在介紹國家的影片與字幕出現了不恰當的照片感到很抱歉，再次向該國與該國的觀眾道歉。」儘管初衷是為了讓觀眾更了解各國背景，卻沒有仔細斟酌用圖，「這是無法辯解的錯誤，再次低著頭向觀眾致歉。」