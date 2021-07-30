東京奧運今羽球等多項賽登場，中華隊有輸有贏；副總統賴清德今在臉書表示，謝謝這些選手用盡全力，為國爭取榮耀。

他說，今天戴資穎的比賽，是對心臟的挑戰。戴資穎今天參加羽球女單的八強賽，對手是來自泰國的好手依瑟儂，小戴在第一局就碰上些許亂流，對手把握優勢先下一局。比賽中依瑟儂猛烈進攻，小戴嚴密防守、伺機反擊。

他說，兩人妳來我往，互不相讓，讓人看得屏氣凝神。最終還是小戴以2：1的成績晉級四強，「恭喜小戴！我們會繼續為你吶喊」。

他說，看羽球黃金男雙打球，又是另一種不同的體驗。「麟洋配 」在四強賽中遇上本屆賽事的最強對手，世界排名第二的印尼選手。雖然印尼選手球技精湛，但是麟洋配合作無間，戰術運用得當，發揮出120％的實力，直落二輕鬆獲勝！繼續前進吧，金牌真的在望了。

他說，另外，台灣射手，百步穿楊！吳佳穎、田家榛 今天早上拿下了手槍射擊決賽的門票，在隨後開始的決賽中再創佳績，分列第五和第八名。10秒內要射擊5發子彈，出手一定要快、穩、準！「這是台灣奧運手槍射擊的新紀錄，更是妳們的光榮！恭喜妳們」！

他說，跨風騰雲，勇往直前！台灣網球有盧彥勳，桌球有莊智淵，在田徑項目也有一位三屆元老陳傑。每一次的奔跑，每一次的跳躍，都充滿了速度和節奏感。在400公尺跨欄預賽中，陳傑跑出50秒96的成績，雖然沒能「跨」過預賽的門檻，但這是他本季最佳的成績。

他說，第一次參加奧運的拳擊女將吳詩儀，擊敗瑞典選手闖入十六強，碰上經驗豐富的巴西選手，充滿勇氣的右直拳，積極爭取獲勝的機會。天才拳擊少女，向著未來勇往直前吧！