英國《經濟學人》7月17日刊出主題社論〈拜登總統對華新政策〉，稱美國拜登總統對華的新政策是出於美國利益小算盤、無視國際現實的倒行逆施，對美國、歐盟、中國乃至全球都沒有好處。但該報7月18日刊一文稱，2020中國對外投資1330億美元，超過美日，指中國正以其3400家跨國企業為手段，低調謀求中國的全球化。7月 15日另有一澳媒〈美國正在全球貿易體系中扮演無賴國家〉的報導。

可見持西方價值觀的主流媒體，有不少高估或低估中國實力、妄論中國意圖或刻意詆毀中國的言論，但是褒是貶，都無損中國的客觀存在現實，因為無論從經濟、科技或文化的角度看中國，都可一窺中國的實力。

若從航太建設的角度看中國實力，目前只有美國和中國能同時進行多個重大航太計劃。除了少數航太大國，每個國家都會把發射一顆人造衛星大書特書，畢竟它代表著該國的綜合實力。

而中國連續分別於2021年7月9日從太原發射鐘子號衛星星座02組衛星、7月6日從西昌發射天鏈一號衛星、7月5日從酒泉發射世界首顆在晨昏軌道上的風雲三號E星氣象觀測衛星、7月3日從太原發射吉林一號寬幅01B衛星及3顆吉林一號高分03D衛星和星時代10號衛星，均獲成功，這意味著中國同時在多地發射衛星的能力，不亞於美國。

與此同一時期，在中國空間站，神舟十二號載人飛船順利與太空站自動交匯對接、太空人乘組出艙連續數小時。在火星上，祝融號火星車，不斷傳回火星觀測數據與影像。在月球上，嫦娥五號與嫦娥四號的玉兔月球車分別從月球的背面與正面傳回月球觀測數據與影像。

另外，外媒生命科學網站7月5日報導，一個重約8500多萬噸、被命名為Bennu (譯音崩落)的小行星，有0.37%的概率在154年後撞上並毀滅地球，其撞地球的動能將達12億噸，大於轟炸日本廣島原子彈威力的8萬倍。中國科學家們正在規劃一個大膽的嘗試，要發射23個長征五號火箭去撞擊Bennu，提早改變Bennu的軌跡，以收一勞永逸之效。

有這些同時並舉數個重大航太任務實力的，目前只有美國和中國。中國空間站是新建，比國際空間站ISS小，建有WiFi環境，在艙外太空人與空間站，都配備了多種攝像機與傳感器，既能天地通信和資料傳輸，還能與家人通視頻。中國空間站有許多領先國際的創新設施，有一個有7個關節、7個自由度的太空機械臂，有兩個腳/手末端執行器，還有兩個既保障太空人生存，又能實現太空活動的艙外航太服，它其實就是一個技術超前、供一人穿載活動的微型獨立太空飛船。

此外，北京航太飛控中心，利用北斗導航與離地球150多萬公里L2點的鵲橋數據與影像中轉衛星，能替中國的空間站、載人飛船、貨運飛船、航天器、太空人、和一些空間載荷的狀態，提供全時間全方位的監控與應急處置，完全無需在國外的監控設施，這恐怕美國都未做到。

大陸航太計劃項目都是國產的，以此其中有相當的一部分適合台灣產業爭取參加。大陸雖是世界、歐盟、東盟的最大貿易國，但除了科學合作，他們基本上只有「看的份」，台灣幸莫失去這些難得機會。（作者為航太工程師）

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