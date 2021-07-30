銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)股東會完成董事改選，聯華氣體工業總經理唐靜洲當選騰輝-KY新任董事，騰輝-KY董事長勞開陸表示，唐靜洲總經理成為公司董事後，希望藉重聯華集團在3C產業及全球深厚布局，共同開發產品，為兩家公司營運增添新動能。

騰輝-KY今天舉行股東會進行董事改選，公司提名勞開陸、王有慈、鍾健人、唐靜洲4席董事，以及許淵國、陳琮義、侯榆濤3席獨立董事全數當選，新任董事令人亮眼的是唐靜洲，由於聯華集團深耕3C及各項氣體材料等產業，唐靜洲在會後接受採訪時表示，希望盡力協助結合兩家公司在電子業平台及終端客戶專長，開拓更多新業務。

騰輝-KY主攻醫療、航太、5G等立基型CCL及車用散熱鋁基板，2020年騰輝-KY營運受新冠肺炎疫情衝擊不小，車市在去年第2季急凍，致使騰輝-KY營運陷入谷底，所幸去年第4季全球車市復甦，騰輝-KY營運回穩，2020年合併營收為48.3億元，年減11.42%，營業毛利為14.23億元，年減7.24%，合併毛利率為29.47%，年增1.34個百分點，稅後盈餘為3.73億元，年減20.8%，每股盈餘為5.28元。

勞開陸表示，從2013年加入騰輝-KY，8年來努力讓公司翻轉過來，雖然在市場上已占有一席之地，希望未來能持續優化產品，強化全球布局，並藉重唐靜洲總經理經驗及聯華集團3C產業布局，為兩家公司增添動能

今天股東會後董事會也推舉勞開陸續任董事長。