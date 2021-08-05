群電(6412)上半年每股盈餘為3.17元，展望下半年，群光電能總經理曾國華表示，電源相關缺料可望逐季改善，第3季本業獲利可望挑戰單季歷史新高，下半年獲利會比上半年好。

群電今天下午舉行法說會，群電2021年第2季合併營收為96.27億元，季減3.6%，年增4.2%，創下歷年同期新高，單季合併毛利率為18%，雖然低於去年同期的19.3%，但仍較第1季16.5%提升，因費用控制得宜，營業利益率達8.7%，與去年同期持平並優於第1季7.7%，雖受缺料及匯率等不利因素影響，營業淨利達8.42億元，年增5.2%，季增8.9%，為歷年同期新高，稅後盈餘為6.6億元，年減4.2%，季增13.9%，為歷年同期次高，單季每股盈餘為1.68元，年減5.6%，季增12.8%；累計上半年合併營收達196.09億元，年增23%，創下歷年同期新高，營業毛利與營業淨利分別為33.79億元和16.15億元，年增率分別為20.5%和39.7%，稅後盈餘為12.39億元，年成長50.7%，創下歷年同期新高，每股盈餘達3.17元，年增48.8%。

群電表示，以往第2季為產業淡季，但去年初新冠肺炎疫情爆發，營收遞延加上遠距商機爆發，使去年第2季營收、獲利均創下歷史紀錄；反觀今年第2季，料源短缺造成營收成長瓶頸，不過公司積極追料，營收仍超越去年並創同期新高；獲利方面，新台幣與人民幣分別較去年同期升值6%和9%，加上原物料價格飛漲，為公司獲利成長創造重重阻力，但在高值產品Type-C及大瓦特數筆電電源的挹注下，公司獲利率仍維持穩健水準，單季本業獲利更創同期新高。透過營收規模的提升及產品結構的優化，上半年每股盈餘達3.17元，股東權益報酬率達26.1%，雙雙創下新里程碑。

群光電能7月合併營收達31.42億元，年增4.8%，累計1到7月合併營收達227.51億元，年增20.1%，續創歷年同期新高。

展望第3季，曾國華表示，目前PC、NB、遊戲機、車燈及背光模組等客戶需求續強，雖然半導體缺貨的問題持續難解，預期電源相關產品缺料可望逐季改善，第3季營收將較上季溫和成長，並應可維持年增走勢；獲利方面，由於近期筆電需求由教育機種轉往中高階消費及商用新品，加上公司在230瓦以上的電競筆電電源訂單大有斬獲，第3季獲利率有望延續高檔水準，第3季本業獲利可望挑戰單季歷史新高，下半年獲利會比上半年好。

至於第4季，公司持審慎樂觀看法，群電表示，2022年春節落在2月1日，春節前備貨有望在今年12月提前展開，公司也積極變更產品設計尋求替代料源，期望第4季開始可以緩解缺料問題；新產品部分，公司耕耘已久的4000瓦伺服器電源計畫於第四季量產，今年伺服器供應鏈缺貨嚴重，公司也將聚焦高規格產品，期望能藉此奠定高階伺服器電源的產業關鍵地位。2021全年營收及獲利將續以雙位數年增為目標。