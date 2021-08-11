封測龍頭日月光投控(3711)受惠封測業務需求暢旺、電子代工（EMS）業務同步轉強，2021年7月合併營收續「雙升」改寫同期新高。法人看好在旺季需求帶動下，日月光投控第三季營收可望季增逾20％，下半年營運逐季創高可期。

日月光投控公布7月自結合併營收464.79億元，月增7.28％、年增達24.53％，創同期新高、歷史第四高。其中，封測營收292.13億元，月增8.38％、年增達20.84％，電子代工（EMS）營收174.52億元，月增4.11％、年增達29.59％。

累計日月光投控前7月自結合併營收2928.75億元、較去年同期2422.31億元成長達20.91％，續創同期新高。其中，封測營收1819.68億元，較去年同期1599.11億元成長達13.79％，電子代工營收1142.83億元，亦較去年同期858.91億元成長達33.06％。

日月光投控執行長吳田玉法說時指出，客戶封測訂單需求較預期更強，動能持續至2022年，看好下半年投控營收及獲利率將逐季提升，全年營益率提升幅度可望超越目標2.5～3個百分點的高標，明年首季營運亦將優於季節性水準。

吳田玉指出，目前長期服務協議已延伸至2023年，雖然重複下單及存貨控管狀況可能存在，但應屬於局部及暫時性現象，對整體業務動能影響有限。擴產則需考量整體及均衡供給永續性，預期供需狀況最快2023年才有機會達到平衡。

法人預估，日月光投控在市場需求續強下，第三季封測營收可望季增達11～14％、毛利率同步提升突破26％，電子代工在旺季需求帶動下，營收可望季增達36～40％，營益率提升至近4％，使投控第三季合併營收季增逾20％、改寫歷史新高。

由於日月光投控對第三季及明年釋出樂觀展望，多家外資及投顧法人出具報告齊聲說讚，認為日月光投控營運成長後市明確，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自123～166元調升至128～189元。