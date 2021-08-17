皇田(9951)7月營收依舊偏淡，主要由於車用晶片尚未緩解，法人估計第3季晶片短缺將持續限縮成長動能，預估單季營收較上季及去年同期略微成長，第4季進入車市旺季，營運仍有望來到今年高點，但還要看晶片供貨狀態而定。

皇田第2季營收12.42億元，季減5％，年增43％，年增主要去年疫情高峰基期低，而OEM客戶受晶片短缺影響，下單動能減弱，較上季下降。不過，雖然營收下降，但毛利率28.66％，維持相對穩定水準，稅後淨利1.14億元，季減13％，年增63％，每股盈餘1.52元。

但公司7月營收又降至4億元以下，為3.71億元，年減7％，除了暑休因素外，顯然車用晶片短缺未獲緩解，法人評估晶片供給緊俏還需要一段時間才能緩解，預期第3季比上季個位數成長。

不過，接下來進入第4季旺季，目前估計晶片狀況可望第3季後逐漸舒緩，且公司在SUV車款、天窗遮陽篷貢獻增加，以及墨西哥廠潛在規模提升與產品組合優化，預期毛利率可望提升，加上旺季需求，第4季營收及獲利有望迎來今年的高峰。