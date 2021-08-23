全球晶片荒問題嚴重，至今未有緩解跡象，電動車大廠特斯拉受到嚴重衝擊，不少車款的交車時間都往後延遲至年底，甚至出現部分車型必須等到明年才會到貨的狀況，有分析師表示，已有投資人開始擔心特斯拉無法達成原先的銷售目標，這可能會使特斯拉的股價受到影響。

CNN報導，針對目前晶片短缺狀況，投資銀行Wedbush分析師Daniel Ives表示，「許多特斯拉支持者認為晶片荒已經有緩解趨勢，但事實上並非如此，有很多車款的交車時間都已經往後延遲。」

事實上，早在7月下旬，特斯拉執行長Elon Musk就曾示警，晶片供應量將影響特斯拉的銷量，「我們很難判斷這種狀況會持續多久，因為這基本上是我們無法控制的事情，很難預測接下來的狀況。」

晶片荒導致特斯拉營運出現隱憂，公司股價將面臨巨大壓力，2021年前2季特斯拉財報表現不如預期，股價已經從1月底的高點慘摔超過2成。對此，Daniel Ives說：「下滑的交貨量可能會使股價持續低迷，因為投資人開始擔心特斯拉在年底前，無法達到90萬輛的預測交貨量。」

然而因零件短缺而被迫停產的車廠並不只有特斯拉而已，全球銷量最大的汽車製造商豐田上周宣布全球汽車將減產4成，其中美國工廠將減產6成、日本工廠則削減約4成的產量。

此外，通用汽車、福斯及Stellantis等廠都宣布暫時關閉工廠，主因是新冠肺炎疫情肆虐東南亞地區，許多汽車零件的供應商被迫減產或停產，導致汽車零件的供應鏈到嚴重影響，進而衝擊汽車生產線。