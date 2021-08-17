富采投控（3714）受惠於mini LED在第2季放量出貨，第2季轉盈，並帶動上半年有獲利的成績，優於預期。兩家外資看好在mini LED需求強勁帶動，同步喊買且調高目標價至百元以上。

歐系外資預估富采第3季營收及毛利率都將持續成長，調高今年至明年每股純益預估，分別從0.76元、1.92元調高至2.57元、2.85元；重申優於大盤表現評等，目標價由90元調高至100元。

日系外資調高富采今明年毛利率預估，由原16～17%調高至20～21%，且同步調高今明年獲利預估，每股純益預估分別為2.38元、3.02元，重申買進評等，目標價由97元調高至102元。

日系外資看好富采受惠蘋果擴大採用Mini LED，加上車用等利基型LED應用需求成長，未來營運成長可期。日系外資近期上調蘋果今年iPad與Macbook出貨量預估將成長9%，預期蘋果明年還會推出另一款採用Mini LED的Macbook，並看好富采仍將是蘋果Mini LED主要供應商。

富采受惠於mini LED在第2季放量出貨，第2季三率三升，毛利率22.73%，營益率及稅後淨利率都轉正，單季稅後純益7億元，每股純益1.03元，並彌平首季虧損，上半年每股純益0.65元。