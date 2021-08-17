台驊投控(2636)今天召開股東常會，通過配發3.2元現金股息，現金股息發放率68％，另外，增補一席董事，大聯大去年以每股32元公開收購台驊股權，這次股東會取得一席台驊董事，由陳國源（品佳創辦人）擔任大聯大法人董事代表。

台驊去年度在新冠肺炎疫情衝擊，營運表現逆勢成長，合併營收151.6億元，年增34.66％，營業毛利24.68億元，年增22.52％，稅後淨利5.7億元，年增136.46％，每股盈餘4.72元，年增119.53％，營收及獲利均創下歷史新高。

今年上半年營運表現三率三升，再創新高。合併營收137.67億元，得力於長期與供應商建立雙贏關係和使用先進資訊系統及時取得稀缺艙位，進而體現業務規模優勢，擴大既有客戶業務合作，同時開拓優質潛力新客戶，調整資源集中於優質客戶，毛利率首次突破20％，達到20.33％，並刷新毛利紀錄，稅後淨利20.98億元，淨利率達15％，每股盈餘16.62元，續創同期新高。

董事長顏益財指出，隨著歐美各國陸續解封後，經濟加速復甦，全球需求將強勁反彈，缺櫃缺艙到年底甚至到明年，強勁需求跟供給極缺，海、空、鐵、陸等運輸艙位供給仍將情況，未來前景展望樂觀。

大聯大去年公開收購台驊股權，並在今天取得一席董事，台驊將與大聯大積極展開業務合作，憑藉大聯大在半導體供應鏈所扮演的關鍵重要角色，以及台驊控股在物流供應鏈的完整佈局，在未來縮短物流供應鏈的趨勢浪潮下，協同發展「倉儲代工(Laas)」，亦即將產業上中下游供應商三倉合一，運用智慧倉儲管理系統，建立共同倉儲生態圈，進一步將資訊流、物流整合成共同平台。