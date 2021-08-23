臺鹽(1737)下午舉行法說會，總經理陳世輝指出，公司明年即將進入70週年，未來發展有五大發展方向，包括持續鞏固鹽水市場領導地位、聚焦生技核心技術與產品、積極推動數位轉型、拓展多元通路，推動線上線下虛實整合，以及加速開拓海外市場。另外，在臺鹽綠能方面，今年協助業者陸續建設漁電共生達500MW。

陳世輝說，公司的生技產品以往有賴實體通路銷售，但疫情下衝擊很大，新任董事長上任後，強化虛實通路的整合，若只死守線上通路，未來客群成長力道會變小，公司投注很多資源希望把品牌價值和客人溝通，積極推動數位轉型，整合線上線下通路，讓實體通路要有好的體驗服務，強化線上銷售。臺鹽生技產品上半年營收年衰退19.2%。

綠臺鹽110年上半年主要為投入綠能EPC工程，使毛利率下降至37.8%。臺鹽綠能總經理蘇坤煌指出，綠能的主要業務是能源技術服務，希望在堅持創能的需求下兼顧產業經濟及土地發展，並結合太陽能，經過4年的努力，漁電共生成為政府發展綠能的一項重要推展。公司在養殖產業整合有近1000公頃，而今年協助業者陸續建設500MW，未來20年漁電場域共生起來的話可望貢獻穩定長期的收益。

臺鹽表示，旗下專利製程鹼性離子水銷售金額逐年增加，目前為包裝水單一品項市佔率第一名，帶動包裝水業績成長，上半年包裝飲用水營收年成長高達16.7%。另外，採電透析技術生產加碘精鹽，具品牌知名度及領導地位，市佔率約為8成，上半年鹽產品營收年增4%。

臺鹽將積極提供消費者產品溯源保障，並以多元產品創新，回應快速變化的消費者型態，和上下游廠商同步落實ESG，提升價值鏈的品質和效率。看好觀光商機，也將積極發展觀光作為，促進衛教知識，並支持在地農業，創造經濟共榮。