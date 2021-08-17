東台(4526)第2季轉虧為盈，目前在手訂單達40億元，下半年接單將比上半年成長10～20％，法人預期營收也會優於上半年，約增加10～20％。

東台上半年主要來自於工具機產品在大陸市場的表現，以及因5G產業的帶動下，PCB鑽孔機產品年成長30％。而近年執行產品線重整計畫發酵，高附加價值與具智慧製造功能產品銷量訂單增加，毛利提升。也因為疫情影響取消實體展覽，轉以線上數位行銷方式，銷售費用下降。

整體第2季營收近29億元，季增58％，獲利較第1季由虧轉盈，每股盈餘從去年同期0.06元、攀升至0.42元。上半年合併營收47.3億元，年增21％，稅後淨利0.3億元，每股盈餘0.12元。

上半年以輪圈產業成長幅度最大，年增幅達121％，輪圈在洽談中的訂單約12億元，輪圈類則是來自工具機、航太相關以及大陸市場，下半年輪圈產業仍具有成長動能。PCB上半年的接單，下半年開始出貨，且有高階機種出貨，可望持續改善毛利率。

今年航太相關貢獻來自亞太菁英，亞太有8成訂單都是來是航太，且獲得韓國訂單，而大陸航太產業表現也還不錯，航太占比有機會回到10％。

東台目前在手訂單約40億元，每個月訂單約9～10億元，上半年營收主要來自去年接單，目前平均交期4～6個月，因此，8月接單將反映在12月營收，法人預期下半年接單將比上半年成長1到2成，營收預估下半年也會優於上半年。