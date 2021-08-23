大陸互聯網科技企業京東23日美股盤前揭曉2021年第二季成績單。財報資料顯示，京東第二季營收人民幣（下同）2538億元，超市場預期2440億元，年增26.23％；第二季經營利潤為3億元，較上年同期下跌94％，維持低利潤率經營，調整後運營利潤率僅1％。

新浪財經報導，由於京東對擴大就業規模、員工薪酬福利、技術研發和基礎設施的持續投入，並讓利於供應商和消費者，該集團經營始終保持低利潤率。但第二季在活躍用戶方面有出色表現，截至2021年6月30日，京東過去12個月的活躍購買用戶數達到5.32億，超市場預估的5.209億，較上年同期淨增了1.15億，單季新增3200萬創下歷史最高增量。

其他核心財報指標方面，第二季執行費用146億元，優於市場預估161.4億元；第二季調整後息稅折舊及攤銷前利潤37億元，不及市場預估50.8億元；第二季調整後運營利潤率1％，不及市場預估的1.43％。