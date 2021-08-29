大陸保險企業中國太保29日公布，2021年上半年營收年增7.2％至人民幣（下同）2525.12億元，淨利年增21.5％至173.04億元。

澎湃新聞報導，中國太保在財報中指出，太保產險健康險業務積極把握後疫情時代健康保險需求提升的新機遇，不斷豐富個人類健康險產品的供給和創新，積極推進醫保類、扶貧類及城市定製型普惠醫療等健康險創新專案的快速發展。2021年上半年，健康險業務收入年增70.1％至82.13億元。

不過，在健康險業務規模迅速擴張的同時，目前仍未能盈利。健康險業務也是太保產險五大險種中唯一承保虧損的險種，2021年上半年虧損1.84億元，綜合成本率為103.8％。

此外，由太保安聯健康更名而來的太平洋健康險公司，上半年保險業務及健康管理費收入為27.93億元，淨利為1.52億元。中國太保表示，太平洋健康險作為集團健康險的專業經營平台，未來將發揮在短期健康險產品研發方面的主力作用。