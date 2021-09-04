2021年中國國際服務貿易交易會3日舉行，大陸商務部在數位貿易發展趨勢和前沿高峰論壇上公布「中國數字貿易發展報告2020」顯示，預計到2025年，大陸可數位化的服務貿易進出口總額將超過4000億美元。

陸媒引述報告指出，大陸在「十三五」時期數位貿易規模快速擴大，占服務貿易比重也在穩步提升。按照聯合國貿發會議的測算標準，大陸數位貿易額從2015年的2000億美元增長到2020年的2947.6億美元，漲幅為47.4％，占服務貿易的比重從30.6％增長到44.52％，數位貿易發展基礎更加堅實。

商務部服貿司副司長王東堂表示，近年大陸數位貿易法律法規、政策體系初步形成，數位貿易領域有序開放。自貿試驗區在文化、電信等領域不斷加大開放壓力測試力度。「十四五」時期，大陸將加強推動規則規制、管理標準等制度型開放，預計到2025年可數位化的服務貿易進出口總額將超過4000億美元，占服務貿易總額的比重達到50％左右。