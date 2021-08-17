富邦媒(8454)前7月合併營收為477.92億元，年成長32.47%，momo購物網「2021台北國際童書展」買氣爆棚，童書銷售年增90%。

本土新冠肺炎疫情自5月中爆發，居家線上教學帶動暑期兒童閱讀熱潮，momo購物網X中華民國出版商業同業公會全國聯合會「2021台北國際童書展」，8月開跑至今童書銷售年增約90%，小魯文化、讀書共和國、維京國際、小天下、親子天下等參展出版社買氣更展現倍數彈跳。

綜觀暢銷童書，momo表示，熱銷書籍內容囊括新課綱三面九項的核心素養必修關鍵，可見自108新課綱上路，家長選書仍以提升閱讀素養力為優先考量，能提高學習的功能性書單最受青睞。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，公司自結7月合併營收約71.7億元，年增39.6%，再創歷年單月新高；累計1至7月合併營收約477.9億元，較去年同期成長32.5%，亦是歷年同期新高。